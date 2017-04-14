В МИД Китая рассказали об общих целях РФ и КНР на Корейском полуострове

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Возврат к переговорам по проблематике Корейского полуострова является общей задачей Китая и России, заявил глава МИД КНР Ван И.

Об этом, по данным китайского внешнеполитического ведомства, он заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Недопущение войны и хаоса на Корейском полуострове соответствует общим интересам Китая и России. Общей целью КНР и РФ является возврат всех сторон обратно за стол переговоров", — приводит МИД КНР слова Ван И.

Глава МИД КНР также добавил, что китайская сторона намерена тесно координироваться по этому вопросу с Россией, способствовать тому, чтобы обстановка на полуострове как можно скорее стала более спокойной, чтобы это содействовало процессу диалога между всеми заинтересованными сторонами.

Ситуация вокруг КНДР обострилось с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что возможен любой вариант решения ядерной и ракетной проблем КНДР. Кроме того, американский лидер сообщил посетившему США председателю КНР Си Цзиньпину, что если Пекин не поможет добиться прекращения ядерной и ракетной программ Пхеньяна, то Соединенные Штаты Америки найдут свой способ это сделать и без Китая.