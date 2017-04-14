Ассанж высмеял раскритиковавшего WikiLeaks директора ЦРУ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с иронией ответил директору ЦРУ Майку Помпео, раскритиковавшему деятельность сайта.

Ранее сообщалось, что Помпео назвал WikiLeaks "негосударственной враждебной разведывательной службой, которая часто связана с такими государственными игроками, как Россия".

"Государственная неразведывательная служба, которая произвела на свет "Аль-Каиду", ИГ*, Ирак, Иран и Пиночета, назвала (WikiLeaks — ред.) негосударственной разведывательной службой", — написал Ассанж в своем микроблоге Twitter.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

* Террористические группировки, запрещенные в России.