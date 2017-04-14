Куда делся прежний Трамп? Что произошло с президентом США

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В предвыборном слогане Дональда Трампа — "Cделаем Америку великой снова" — обнаружилось ключевое слово, оно шло последним, и это слово — "снова". В течение двух последних месяцев политика США снова напоминает ту, какой ее помнят со времен холодной войны. Хозяин Белого дома вернулся к старым и проверенным отношениям с НАТО, Китаем, Сирией, Израилем, Ираном, Евросоюзом, Россией; он не поддерживает Марин Ле Пен в Европе и даже не борется со свободной торговлей, мешающей местному производителю.

© AP Photo/ Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне

Выкрутить руки президенту

Версия, что война Трампа с истеблишментом завершилась победой не Трампа, а истеблишмента, заслуживает особого рассмотрения. По крайней мере, именно так считает президент Сирии Башар Асад, полагающий, что Трамп не смог справиться с доставшимся ему лидерством. "Каждый президент в США, желающий стать подлинным руководителем, вынужден со временем брать и проглатывать свою гордость, разворачиваться на 180 градусов, иначе ему придется заплатить политическую цену", — считает Асад. Вполне возможно, сирийский лидер имеет в виду предшественника Трампа среди республиканцев. Президент Джордж Буш-младший пришел к власти с изоляционистской программой, но проводил ее в жизнь недолго — до терактов 11 сентября 2001 года.

Версию о трудностях Белого дома в столкновении с истеблишментом подтверждает утечка от властей ФРГ в немецком Spiegel. В высоких кабинетах Берлина якобы считают, что Трамп сделался "недееспособным" по российскому направлению, поскольку лишился пространства для маневра. В Германии, согласно этой информации, исходят из того, что Вашингтон не сможет предпринять никаких шагов в отношениях с Москвой, независимо от того, каковы были изначальные планы: Трампа загнали в угол.

Другой факт, ложащийся в ту же канву, — реакция сына президента Эрика на бомбардировку сирийской базы Эш-Шайрат. "Что уж точно показал удар по Сирии, так то, что с Россией нет никакой связи", — слишком уж явно обрадовался излишнему доказательству сын политика.

Если Трампа вынудили измениться, то какие рычаги могли быть задействованы? Едва только президент заступил на высший пост, его оппоненты уже говорили об импичменте. Несмотря на то что большинство в конгрессе США контролируется республиканцами, враждебность большой группы из них, сосредоточенной вокруг сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, делала подобную перспективу вполне реальной.

Есть еще кое-что важное: Трамп убедился в невозможности управлять страной, если его цели не разделяет третья власть — судейское сообщество. По действующим в США правовым нормам, судьи располагают возможностью приостанавливать действие указов президента, де-факто парализуя выполнение тех из них, которые идут вразрез с установившейся применительной практикой. На деле это означает: поменять что-либо слишком быстро и резко, опираясь только на президентские полномочия, нельзя.

Трампа переубедили

Точка зрения подавляющего большинства политиков США исключает возможность давления на Трампа, а также существование "Глубокого государства" — сообщества политиков, управляющих страной помимо воли президента. "Некоторые из вещей, которые он говорил во время кампании. <…> Я думаю, сейчас он и сам понимает, что поступать нужно по-другому. Он учится своей работе", — комментирует перемены в Белом доме сенатор Митчи Макконнел. "То, что я вижу сейчас, выглядит уже гораздо более похоже на конвенциональную республиканскую администрацию. По-моему, это очень хорошо", — хвалит Трампа его бывший непримиримый противник Элиотт Эбрамс.

Переубедить Трампа могли члены его собственной семьи, чья роль в ходе предвыборной кампании недооценивалась. После бомбардировки Сирии СМИ узнали, что президент принял это решение под влиянием своей дочери Иванки, о наличии интереса к политике у которой долго не сообщалось. Ее супруг Джаред Кушнер, напротив, свой выбор давно сделал — он вхож к левым республиканцам. "Мы не можем с вами договориться, вы попросту демократ", — заявил Кушнеру старый советник Трампа Стив Бэннон.

Однако именно влияние Кушнера неуклонно возрастает в последние недели. Что касается Бэннона, то СNN всерьез рассматривает вопрос о скором увольнении советника. Слухи об этом решении, якобы уже принятом Трампом, ходят давно.

Трампа поняли неправильно

Версия о том, что Дональд Трамп вовсе и не собирался разворачивать американский политический курс, также имеет право на существование. В ее пользу указывает переговорная манера президента, любящего "давить" на своих собеседников. Так, ставшие легендарными слова Трампа об отказе защищать Эстонию, на деле "понуждали" европейские страны повысить свои военные расходы. Удостоверившись, что сметы стран альянса будут увеличены (это позволит сэкономить самим США), Трамп перестал ругать НАТО. "Альянс изменился к лучшему, и президент не ругает его больше", — с удовлетворением заявляет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Станет ли Трамп новым Бушем?

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что в ближайшие месяцы Трамп продолжит поиски "собственного лица". "Говорить о возвращении к неоконсерватизму 2000-х не приходится, политика Трампа слишком хаотична для этого, а самому президенту элементарно не хватает собственных убеждений. Политика Буша диктовалась его ценностями, а у нынешнего президента нет и этого", — скептически настроен программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.

Заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин полагает, что возвращение к императивам 2000-х годов возможно, но только с одним важным ограничением. "Трамп выступает против длительных военных операций — таких, какие были при Буше. Он негативно оценивает этот опыт. При нем можно ожидать точечных действий, локальных операций, но все-таки не больших войн", — считает эксперт.