В Бресте задержали россиянина за участие в НВФ

МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Гражданин России, подозреваемый в участии незаконном вооруженном формировании, задержан на границе Белоруссии и Польши, сообщил в пятницу белорусский государственный погранкомитет.

"Тринадцатого апреля в железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь) на выезд из Беларуси в Польшу пограничники задержали 40-летнего гражданина Российской Федерации. Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный мужчина передан сотрудникам органов внутренних дел.