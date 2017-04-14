В ДНР считают, что Киев не идет навстречу в вопросе прекращения огня

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Киев не сделал ни одного шага навстречу в вопросе прекращения огня в Донбассе с начала переговорного процесса в Минске, заявил РИА Новости руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

"С момента существования Минска как единственной площадки для переговоров по урегулированию конфликта украинская сторона не сделала ни единого шага навстречу к диалогу и прекращению военных действий в Донбассе. К сожалению, договоренности о прекращении огня остаются только договоренностями, но не выполняются украинской стороной", — сказал Костенко.

В частности, контактная группа по Украине 29 марта на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля в преддверии Пасхи, однако оно так и не состоялось. На встрече в Минске в среду участники переговоров подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.

Как сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего, решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля в 10.00. Стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия.