В ДНР за неделю из-за обстрелов повреждены более 40 объектов

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Более 40 объектов, в том числе домов и промышленных учреждений, повреждено в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю в результате обстрелов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.
"За неделю подразделениями МЧС после артиллерийских обстрелов городов и районов республики зафиксированы разрушения и повреждения двух промышленных объектов, 23 частных и 16 многоэтажных жилых домов, одного дошкольного учреждения, одного складского помещения", — отметил Зарубин.
По его словам, зафиксированы повреждения систем газоснабжения и линий электропередачи.