В Армении блок экс-президента требует в КС аннулировать результаты выборов

ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном оппозиционный блок "Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении" (Конгресс-НПА) подал в пятницу заявление в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы представили заявление от имени альянса и инициативы "Гражданин-наблюдатель"… Мы считаем, что во время выборов 2 апреля государство не обеспечили основные принципы — свободное волеизъявление, право на тайное голосование. Был использован административный ресурс", — сказал журналистам адвокат Тигран Егорян.
В результате обращения в КС может быть перенесено первое заседание нового парламента. Согласно конституции, первая сессия вновь избранного Национального собрания созывается в третий четверг после выборов. С учетом того, что ЦИК утвердил результаты голосования 9 апреля, парламент должен был начать работу 27 апреля, однако после подачи иска первое заседание, вероятно, будет перенесено на май. Максимальный срок рассмотрения заявления Конституционным судом – 15 дней.