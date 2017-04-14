Россия обошла Турцию и Болгарию в рейтинге конкурентоспособности в туризме

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) поместили Россию на 43-е место в рейтинге стран с наиболее конкурентоспособным туристическим сектором.

В списке из 136 стран Россия оказалась на 43-й позиции, опередив расположившиеся сразу за ней Турцию, Болгарию и Польшу. Первые три места заняли Испания, Франция и Германия. В предыдущем аналогичном рейтинге Россия располагалась на 45-й строчке.

Рейтинг конкурентоспособности в сфере туризма составляется экспертами ВЭФ на протяжении 11 лет. В нем страны оцениваются по семибалльной шкале по целому ряду показателей, включая уровень туристической инфраструктуры, безопасности, экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку.