В Донбассе силовики открыли огонь по позициям ополченцев

ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что украинские силовики открыли огонь по позициям ополченцев на северо-западе Донбасса.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля. В четверг в ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками.

"Второй день подряд ВСУ провоцирует Народную милицию ЛНР в районе Калиново-Борщеватое. Сегодня, 14 апреля, в 13.45 зафиксирован обстрел из гранатомета и минометный обстрел позиций ЛНР в районе Калиново-Борщеватое", — заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, данный факт зафиксирован представители СММ ОБСЕ и Совместным центром по контролю и координации (СЦКК). Он уточнил, что по территории республики было выпущено порядка 60 снарядов.