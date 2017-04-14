В России прошло досрочное голосование по поправкам в турецкую конституцию

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Досрочное голосование на референдуме по поправкам в турецкую конституцию, который пройдет в самой Турции 16 апреля, прошло на территории России. В голосовании приняли участие более 3 тысяч человек, результаты отправлены в Анкару, сообщили РИА Новости в посольстве Турции в РФ.
Он уточнил, что голосование проходило 8-9 апреля на территории посольства в Москве, а также в трех генеральных консульствах на территории РФ — в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Казани.
Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.