Число запросов в Google о третьей мировой побило рекорд

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число запросов о третьей мировой войне на английском языке ("world war 3") в поисковой системе Google достигло исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные веб-приложения Google Trends, которое анализирует частотность поисковых запросов с 2004 года.

Вначале пользователи были обеспокоены сообщениями о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии и ответными заявлениями Москвы, сообщает International Business Times. Затем опасения еще больше усилились на фоне эскалации конфликта между США и КНДР, отмечает издание.

Помимо "третьей мировой войны" рекордную популярность продемонстрировали такие запросы, как "Трамп война" ("Trump war") и "Сирия война" ("Syria war"), пишет Daily Mail.

Согласно Google Trends, предыдущий пик популярности запроса о третьей мировой войне пришелся на ноябрь 2015 года.