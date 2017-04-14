Песков: обвинения Макрона в кибератаках говорят о непрофессионализме

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках на избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона являются признаками непрофессионализма, недружелюбности и русофобства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на конференц-колле меня спрашивали насчет обвинений российской стороны в причастности к кибератакам на избирательный штаб Макрона. На чем основываются эти (заявления — ред.)? Я убежден, что члены избирательного штаба Макрона не смогут сформулировать, если их спросить, на чем основываются эти обвинения", — сказал Песков в Бишкеке, где проходит встреча глав государств-членов ОДКБ.

"Просто на том, что Россия должна быть виноватой во всем — абсурдный совершенно подход. Говорить публично, озвучивать такие объявления — это непрофессионально, это недружелюбно по отношению к России, это русофобски", — добавил он.

По словам Пескова, к сожалению, таких прецедентов становится все больше и больше. "И здесь единственное, что остается, это неустанно именно разъяснять беспочвенность такой линии и, главное, бесперспективность", — подытожил он.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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