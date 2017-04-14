В Южной Осетии раскритиковал слова представителя ООН о выборах в республике

ЦХИНВАЛ, 14 апр — РИА Новости. Политические события в Южной Осетии являются внутренним делом республики и никак не задевают интересы других государств, заявили в МИД республики, комментируя высказывания представителя генсека ООН Стефана Дюжарикка.

Ранее Дюжарикк выразил сожаление по поводу прошедших в республике 9 апреля выборов президента и референдума по возвращению стране исторического названия "Государство Алания". В ООН рассматривают это как односторонние действия, способные негативно отразиться на региональной безопасности и подорвать Женевские международные дискуссии.

В дипведомстве республики отметили, что эти высказывания "выглядят более чем неуместными", учитывая, что прошедшие в Южной Осетии важные политические события — "исключительно ее внутреннее дело и суверенное право, и они никак не задевают интересы других государств".

"Сомневаемся, что эти события могут каким-то образом влиять на региональную безопасность и, тем более, на позиции Женевских дискуссий. Логику, которой подчинены высказывания представителя генсека ООН, можно понять лишь в том случае, если Женевские дискуссии рассматриваются в ООН в качестве инструмента оказания политического давления на Южную Осетию с целью втащить ее в перспективе в политическую орбиту Грузии", — отмечают в МИД.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. За переименование проголосовали более 75% участников голосования. Глава ЦИК республики Белла Плиева, ссылаясь на предварительные итоги избиркома, заявила, что спикер парламента республики Анатолий Бибилов набирает в первом туре 57,98% голосов.

Бибилов заявил, что Южная Осетия продолжит обсуждать с Россией перспективы проведения референдума о вступлении в состав РФ.