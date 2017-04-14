Советник Эрдогана усомнился, что Турции надо добиваться членства в ЕС

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик выразил сомнения в том, что усилия, которые Анкара прилагает для получения членства в ЕС, действительно оправданы.

"Мы стоим на пороге, с нами обращаются как с попрошайками и наш народ этим очень огорчен. Теперь мы видим, что наши друзья в Великобритании выходят из ЕС, и, знаете, мы задаемся вопросом, стоит ли оно (вступление в ЕС — ред.) этих усилий?" — заявил Чевик в интервью телеканалу Би-би-си 2.

Советник Эрдогана добавил, что вопрос будет решаться после референдума 16 апреля. По его словам, президент Турции встретится с лидерами ЕС и обсудит сложившуюся ситуацию.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который пройдет в Турции 16 апреля.