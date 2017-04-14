Independent: словам Трампа об ухудшении отношений с Россией верить не стоит

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заявление Трампа о том, что российское-американские отношения находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", не стоит воспринимать всерьез, считает обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

Несмотря на охлаждение российско-американских отношений после ракетного удара Вашингтона в Сирии, визит госсекретаря США в Москву прошел продуктивно, при этом наметились перспективы для дальнейшего сотрудничества, полагает Дежевски.

Дежевски была поражена тем, насколько открыто выражали свои позиции глава российского МИДа Сергей Лавров и его американский коллега. С ее точки зрения, разногласия между Вашингтоном и Москвой оказались "не столь острыми и непреодолимыми", как казалось до приезда Тиллерсона в Москву.

В частности, Тиллерсон заверил, что Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкции, а российский президент Владимир Путин пообещал возобновить действие Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии, которое было приостановлено Москвой после военной акции США. Кроме того, стороны договорились создать двустороннюю рабочую группу экспертов и дипломатов, чтобы нормализовать отношения, напоминает обозреватель.

И Россия, и США заинтересованы в "стабильной и объединенной Сирии", однако США могут преувеличивать способности Москвы оказывать давление на президента Башара Асада. Тиллерсон "поступил мудро", решив не проявлять настойчивости в этом вопросе, пишет Дежевски.

В заключение она отмечает, что визит Тиллерсона в Москву – это "не конец, а начало" российско-американских отношений. Трамп бывает импульсивен и непоследователен, но он не останавливается перед трудностями, поэтому он и дальше будет упорно работать над своим "российским проектом", убеждена Дежевски.

Госсекретарь США провел переговоры с Сергеем Лавровым в Москве в среду. По мнению обеих сторон, встреча прошла конструктивно: главы внешнеполитических ведомств донесли друг до друга свою позицию по вопросам двусторонних отношений, важнейшим международным проблемам, включая сирийский кризис. Также в среду состоялась встреча Рекса Тиллерсона с Владимиром Путиным.

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