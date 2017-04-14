Хакеры атаковали сайт прямой линии главы ДНР с жителями Украины

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские хакеры атаковали сайт, на котором транслируется прямая линия главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко с жителями Украины, сообщила пресс-служба администрации главы ДНР.

"Примерно в 14.00 сайт "прямой линии" главы ДНР Александра Захарченко с жителями Украины Донбасс.рус был подвергнут DDoS-атаке со стороны украинских хакеров. На данный момент специалисты министерства связи ДНР устраняют последствия атаки", — говорится в сообщении администрации.

Восстановить работу сайта обещают в ближайшее время.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.