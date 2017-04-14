Захарченко: конфликт в Донбассе закончится, когда сменятся власти в Киеве

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что конфликт в Донбассе закончится, когда сменятся власти на Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что наша война закончится только тогда, когда на Украине сменится политический режим", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

Он отметил, что у ДНР конфликт не с народом Украины, а с "преступным киевским режимом". "Никакой стеной от вас (жителей подконтрольных Киеву территорий — ред.) мы отгораживаться не собираемся. Более того, я считаю, что нельзя больше отдавать Украину в руки неонацистов и бандеровцев", — заявил Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.