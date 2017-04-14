КНДР назвала цели авиаударов в случае агрессии США

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии.

"Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа", — подчеркивается в заявлении, переданном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как отметил представитель генштаба КНА, ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха.

В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхёнтхэке, а также президентская резиденция "Чхонвадэ", которые генштаб КНА грозит "превратить в пепел в считанные минуты". Представитель генштаба призвал не забывать, что ракеты КНДР нацелены и на американские базы в Японии, а также на территории США.

Кроме того, в генштабе заявили, что говоры нанести удар по американскому авианосцу "Карл Винсон".

Ранее СМИ сообщили, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

Отмечается, что США уже перебросили два эсминца поближе к берегам КНДР — корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" находятся в 300 милях от предполагаемого места будущих испытаний.