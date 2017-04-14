Жертва нападения в центре Иерусалима умерла от ножевых ранений

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Молодая женщина скончалась от ножевых ранений, которые ей нанес в центре Иерусалима психически неуравновешенный житель арабской части города, сообщили правоохранительные органы.

Нападение произошло в разгар иудейского праздника Песах и канун христианской Пасхи, когда к святыням Иерусалима съезжаются многочисленные паломники со всего мира.

"Женщина в возрасте около 20 лет скончалась в больнице несколько минут назад", — сообщил официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Сайт газеты "Джерузалем пост" пишет, что погибшая — туристка из Великобритании. В пресс-службе полиции эту информацию не комментируют.

Нападавшего Розенфельд назвал в микроблоге Twitter "арабским террористом", который задержан сотрудниками полиции. По данным антитеррористической спецслужбы ШАБАК, ему 57 лет, ранее он был осужден за домогательства к собственной дочери и пытался покончить жизнь самоубийством, проглотив лезвие.

Нападение произошло в вагоне трамвая под стенами Старого города, недалеко от Яффских ворот, которыми пользуются большинство паломников, зданий иерусалимской мэрии и Русской духовной миссии.