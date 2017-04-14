Роухани зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Иране

ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший во время передачи документов в МВД страны.

Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил в феврале, что Роухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах.

Ранее в кандидаты зарегистрировался экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, а также бывшие вице-президенты Хамид Бакаи и Масуд Зарибафан. Регистрация кандидатов в президенты Ирана стартовала во вторник и завершится в субботу. Агитационная кампания продлится 20 дней.

После окончания регистрации кандидатов на ТВ стартуют дебаты. Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины – 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом Ирана станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов между двумя набравшими больше всего голосов.