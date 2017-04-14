ОБСЕ: число нарушений перемирия в Донбассе снизилось на 17% за неделю

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Количество нарушений перемирия во всех "горячих точках" Донбасса за неделю снизилось на 17%, заявил в пятницу замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы можем отметить, что число зарегистрированных СММ ОБСЕ нарушений перемирия сократилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Это говорит о том, что снижение уровня насилия было зафиксировано во всех главных "горячих точках", кроме одной", — сказал Хуг на брифинге.

Он отметил, в частности, что число нарушений к северу и востоку от Мариуполя снизилось на 40%, к юго-востоку и востоку от Светлодарского — на 20%, к западу и северу от Горловки — на 60%.

"Число жертв среди мирного населения сократилось с 60 до одного по сравнению с предыдущей неделей", — добавил Хуг.