В Британии питон с анорексией стал самым дорогим пациентом программы ДМС

ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Бирманский питон с анорексией и бородатый дракон с воспалением челюсти в 2016 году стали одними из самых дорогих и необычных пациентов в Великобритании по медицинской страховке домашних животных, свидетельствуют данные Британской ассоциации страховщиков (Association of British Insurers, ABI).

Лечение воспаления челюсти бородатого дракона обошлось в 410 фунтов стерлингов, а лечение питона с анорексией — в 790 фунтов стерлингов, отмечается в отчете ABI.

Всего же в 2016 году по страховым полисам домашних животных было сделано 932 тысячи обращений на общую сумму 706 миллионов фунтов стерлингов, что на 7% больше, чем в 2015 году.

Среди необычных и порой курьезных причин обращений в клиники по страховке, ветеринары зафиксировали случай с кокер-спаниелем, который на Рождество проглотил целую индейку, попугаем с проблемами органов дыхания, английского спрингер спаниеля, проглотившего одно крошечное семя травы и нуждавшегося в операции стоимостью 3,4 тысячи фунтов стерлингов. Был также и случай лечения кота, впавшего в летаргический сон, стоимостью 366 фунтов стерлингов.

Средняя стоимость обращения по страховке домашних питомцев в 2016 году составила 757 фунтов, что на 5% выше, чем годом ранее, отмечает ABI, подчеркивая, что в Британии нет бесплатного медицинского обслуживания для животных. Тем не менее около 30% владельцев собак и 16% хозяев кошек ежегодно приобретают медицинские страховые полисы для своих четвероногих любимцев.