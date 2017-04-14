Песков об отношениях России и США: Путин терпелив и готов дождаться ясности

РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ ОБ ОТНОШЕНИЯХ РФ И США: ПОКА НЕТ ПОНИМАНИЯ ПО ПОВОДУ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПУТИН ТЕРПЕЛИВ И ГОТОВ ДОЖДАТЬСЯ ЯСНОСТИ