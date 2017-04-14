В центре Иерусалима неизвестный тяжело ранил ножом женщину

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина тяжело ранил молодую женщину в центре Иерусалима, сообщили полицейские и медики.

Нападение, о подоплеке которого правоохранительные органы пока не говорят, произошло в разгар иудейского праздника Песах и канун христианской Пасхи, когда к святыням Иерусалима съезжаются многочисленные паломники со всего мира.

"Подразделения полиции выехали на место нападения с применением холодного оружия у площади ЦАХАЛ в центре Иерусалима… Ранена женщина, в критическом состоянии она отправлена в больницу", — сказал официальный представитель полиции Мики Розенфельд. Служба "скорой помощи" сообщила, что пострадавшей около 20 лет.

Полиция передает, что нападавший обезврежен, но пока не уточняет его личность.

Нападение произошло в вагоне трамвая или на трамвайной остановке под стенами Старого города, недалеко от Яффских ворот, которыми пользуются большинство паломников, зданий иерусалимской мэрии и Русской духовной миссии.

Если подтвердится версия о террористической подоплеке, то нападение станет продолжением череды из сотен арабских атак, в которых за последние полтора года погибли порядка 40 человек. Их в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.