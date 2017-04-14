В ДНР ответили на слова Турчинова о продвижении в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (117)

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Заявление СНБО Украины о необходимости продвижения украинских силовиков в Донбассе демонстрирует, что Киев нарушает минские соглашения, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу".

"Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны", — сказал Басурин.

Он выразил надежду, что участники минского процесса обратят внимание на это заявление.