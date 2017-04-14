В ДНР заявили о двух попытках прорыва силовиков в Донбассе за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (123)

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики предприняли две попытки прорыва на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики и в районе Авдеевки за неделю, в результате трое украинских военных погибли, четверо ранены, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю подразделениями ВСУ были предприняты две попытки прорыва наших позиций в районе населенных пунктов Коминтерново и Авдеевка. В результате умелых действий наших подразделений, противник был отброшен на исходные позиции", — сказал Басурин.

По его словам, в результате неудавшихся попыток прорыва трое украинских силовиков погибли, четверо ранены.

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