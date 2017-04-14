Захарченко назвал условия, при которых Донбасс и Киев наладят диалог

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Шанс наладить диалог Донбасса и Киева есть, но только после смены власти на Украине, считает глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

"Думаю, мы сможем наладить диалог. Будет трудно. Кровь – не вода, так просто не забудется. Но ведь, так или иначе, мы будем жить рядом, так что надо говорить и вырабатывать какие-то правила общежития. Мы к этому готовы, а вы?", — сказал Захарченко в ходе прямой линии на вопрос жителя Львова о том, смогут ли восток и запад Украины найти общий язык после конфликта.

Он отметил, что найти общий язык удастся после смены власти в Киеве.

"Сможете отстранить от диалога вашу порочную и жадную элиту? Ведь она не даст нам договориться. Так что давайте работать и думать", — добавил Захарченко.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.