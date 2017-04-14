ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей.

"Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России", — сказала Ле Пен в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"В прошлом веке Европа слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы снова подстрекать народы друг против друга в их собственных делах. Поэтому если возникает проблема границ, верно давайте спросим, кто заинтересован", — добавила она.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".