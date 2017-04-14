Ле Пен и Макрон теряют поддержку избирателей, показал опрос

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидаты в президенты Франции — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон за сутки потеряли по одному процентному пункту в первом туре выборов, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные в пятницу.

Согласно этим данным, Ле Пен в первом туре получит поддержку 23% избирателей, тогда как за Макрона проголосуют 22%. Накануне этот расклад сил выглядел как 24% и 23% соответственно.

Позиции других ключевых кандидатов в президенты — экс-премьера Франции Франсуа Фийона и лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона за сутки не поменялись. Их поддерживают, соответственно, 20% и 17% избирателей.

Во втором туре Ле Пен потерпит поражение как от Макрона (38% против 62%), так и от Фийона (42% против 58%).

Участие в опросе принимали 1443 гражданина Франции в возрасте от 18 лет и старше, внесенные в списки избирателей. Погрешность оценок при таком количестве респондентов составляет от 1,1 до 2,5 пунктов. Опрос проводился в период с 11 по 13 апреля.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.