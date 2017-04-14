Эксперты выяснили, как хакеры могут удаленно заглушить мотор машины

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности израильской компании Argus Cyber Security выяснили, что хакеры могут удаленно отключать двигатель автомобиля через Bluetooth-соединение, сообщает Wall Street Journal. © Fotolia/ ctpaep Томский хакер украл у кредитных организаций полмиллиарда рублей

Компания провела испытания, в ходе которых специалистам удалось с помощью приложения на смартфоне подключиться к системе управления машины.

Доступ становится возможным, если на внешний порт авто установлен электронный ключ. Такие ключи необходимы, например, для Wi-Fi-роутеров. Используют их и страховые компании, чтобы отследить технические данные.

Argus Cyber Security не уточнила, какую именно модель автомобиля использовали при испытании.