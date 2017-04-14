США показали взрыв "матери всех бомб"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб".
Испытания, запись с которых появилась в интернете, прошли еще в 2003 году. ВВС США решили обнародовать их только после "полевых" тестов — накануне они сбросили GBU-43/B на позиции "Исламского государства"* в Афганистане.
Что такое GBU-43/B
Американская фугасная авиационная бомба GBU-43/B была создана в 2002-2003 годах. Согласно открытым источникам, одна бомба этого типа была в свое время отправлена в Ирак, но не использовалась в ходе военных действий.
У бомбы есть второе официальное название Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — тяжелый боеприпас фугасного действия. От аббревиатуры родилось и прозвище Mother Of All Bombs — "мать всех бомб".
Радиус сплошного поражения после взрыва GBU-43/B составляет 140 метров, частичные разрушения происходят на дистанции до полутора километров от эпицентра.
Удар по Афганистану
Первое боевое испытание супер-бомбы прошло в Афганистане. Американские ВВС сбросили ее на позиции боевиков ИГ*, главным объектом бомбардировки стали тоннели, которые террористы использовали для перемещений.
Президент США Дональд Трамп назвал удар американских военных по ИГ* "очередной очень, очень удачной миссией".
"Я отдаю приказ военным. У нас самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают", — сказал Трамп журналистам.
Сомнительная эффективность
В эффективности применения подобного оружия в Афганистане усомнились даже американские эксперты.
"Удар по пещерному комплексу в Афганистане, вероятно, убил 150-200 участников афганского подразделения террористической группировки ИГ*. В этом смысле это был скромный тактический успех", — сказал РИА Новости военный историк Даг Макгрегор.
Как выяснилось позднее урон, причиненный боевикам, оказался еще меньше.
По словам эксперта, единственный разумный вывод, который можно сделать из действий Вашингтона, говорит о том, что "президенту дают плохие советы".
Военный аналитик Института имени Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон также считает, что возможности "матери всех бомб" преувеличены.
"Это оружие без того глубокого эффекта, который ему часто приписывает фольклор. Оно не такое уж супер-большое и не такое супер-плохое", — заявил О'Хэнлон.
"Эффектный жест"
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя применение "матери всех бомб" в Афганистане, отметил, что США становятся склонными к "эффектным жестам".
Он не исключил, что подобных "жестов" со стороны Трампа будет еще немало.
"Соединенные Штаты показали, что у них есть мощнейшее оружие, делается упор на то, что это мощная неядерная бомба — конечно, это сигнал всему миру и России, в частности. Все это называется "бряцать оружием", — сказал Шатров.
С политологом согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По мнению депутата, применение сверхмощной неядерной бомбы свидетельствует о желании Вашингтона показать свою мощь.
По его словам, бомбардировка в очередной раз доказала импульсивность и непредсказуемость американского президента Дональда Трампа.
"Важно понимать, что это наносит ущерб не только самому "Исламскому государству"*, но и территории государства, где находятся боевики. Должна быть сопоставимость действий. Особенно важно не допускать потерь среди мирных граждан, но, к великому сожалению, у США это не всегда получается", — сказал Швыткин.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России