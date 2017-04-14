США показали взрыв "матери всех бомб"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб".

Испытания, запись с которых появилась в интернете, прошли еще в 2003 году. ВВС США решили обнародовать их только после "полевых" тестов — накануне они сбросили GBU-43/B на позиции "Исламского государства"* в Афганистане.

Что такое GBU-43/B

Американская фугасная авиационная бомба GBU-43/B была создана в 2002-2003 годах. Согласно открытым источникам, одна бомба этого типа была в свое время отправлена в Ирак, но не использовалась в ходе военных действий.

Бомба содержит 8,4 тонны особой взрывчатки австралийского производства: смеси гексогена, тротила и алюминиевого порошка. По словам экспертов, в арсеналах Соединенных Штатов может находиться порядка 15 таких снарядов.

У бомбы есть второе официальное название Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — тяжелый боеприпас фугасного действия. От аббревиатуры родилось и прозвище Mother Of All Bombs — "мать всех бомб".

Радиус сплошного поражения после взрыва GBU-43/B составляет 140 метров, частичные разрушения происходят на дистанции до полутора километров от эпицентра.

Удар по Афганистану

Первое боевое испытание супер-бомбы прошло в Афганистане. Американские ВВС сбросили ее на позиции боевиков ИГ*, главным объектом бомбардировки стали тоннели, которые террористы использовали для перемещений.

В министерстве обороны Афганистана рассказали, что в результате авиаудара погибли 36 боевиков. При этом данных о жертвах среди мирных жителей нет.

Президент США Дональд Трамп назвал удар американских военных по ИГ* "очередной очень, очень удачной миссией".

"Я отдаю приказ военным. У нас самые великие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают", — сказал Трамп журналистам.

Сомнительная эффективность

В эффективности применения подобного оружия в Афганистане усомнились даже американские эксперты.

"Удар по пещерному комплексу в Афганистане, вероятно, убил 150-200 участников афганского подразделения террористической группировки ИГ*. В этом смысле это был скромный тактический успех", — сказал РИА Новости военный историк Даг Макгрегор.

Как выяснилось позднее урон, причиненный боевикам, оказался еще меньше.

"Со стратегической точки зрения, удар не имел влияния на войну в Афганистане, где 40 тысяч боевиков "Талибана" восстанавливают позиции, потерянные за последние несколько лет, и громят тренированных и вооруженных США афганскую армию и полицию", — добавил Макгрегор.

По словам эксперта, единственный разумный вывод, который можно сделать из действий Вашингтона, говорит о том, что "президенту дают плохие советы".

Военный аналитик Института имени Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон также считает, что возможности "матери всех бомб" преувеличены.

"Это оружие без того глубокого эффекта, который ему часто приписывает фольклор. Оно не такое уж супер-большое и не такое супер-плохое", — заявил О'Хэнлон.

"Эффектный жест"

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя применение "матери всех бомб" в Афганистане, отметил, что США становятся склонными к "эффектным жестам".

"Фактически это действительно было испытание бомбы, потому что это было ее первое боевое применение. В связи с этим мы увидели некую позицию, некую новую черту Трампа. Он склонен к эффектным, "красивым" жестам с использованием вооруженных сил", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что подобных "жестов" со стороны Трампа будет еще немало.

"Соединенные Штаты показали, что у них есть мощнейшее оружие, делается упор на то, что это мощная неядерная бомба — конечно, это сигнал всему миру и России, в частности. Все это называется "бряцать оружием", — сказал Шатров.

С политологом согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По мнению депутата, применение сверхмощной неядерной бомбы свидетельствует о желании Вашингтона показать свою мощь.

"Здесь меньше, как мне кажется, удар рассчитан по "Исламскому государству"*, хотя понятно, что физически и материально нанесен ущерб. Но в большей степени здесь речь идет о том, чтобы показать другим государствам свою мощь. Попытка Вашингтона показать мощь своей державы", — сказал Швыткин РИА Новости.

По его словам, бомбардировка в очередной раз доказала импульсивность и непредсказуемость американского президента Дональда Трампа.

"Важно понимать, что это наносит ущерб не только самому "Исламскому государству"*, но и территории государства, где находятся боевики. Должна быть сопоставимость действий. Особенно важно не допускать потерь среди мирных граждан, но, к великому сожалению, у США это не всегда получается", — сказал Швыткин.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России