Мосул: тюрьмы ИГ* и "русский" командир террористов

МОСУЛ, 14 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Выгоревшее двухэтажное здание в районе аль-Акидат в западной части Мосула жители старались обходить стороной. Здесь располагалась одна из тюрем террористической группировки "Исламское государство"*. На первом этаже находился кабинет следователя религиозной полиции "Аль-Хисба" и комнаты для охраны. На втором — за железными дверьми — три камеры для задержанных. По словам местных, число заключенных в них горожан иногда превышало пятьдесят человек.

"За что забирали? У кого-то штаны были не той длины, у кого-то жена вышла без никаба, кто-то за курение, кто-то за критику в адрес игиловцев*", — говорит бывший заключенный этой тюрьмы Мухаммед Дауд.

За критику главаря ИГ* аль-Багдади могли казнит

Любой спор с радикалами, а тем более критика в адрес их главаря Абу Бакра аль-Багдади жителям Мосула могли стоить и жизни. Тридцатилетний горожанин Ваад ан-Нури показывает постановление суда безопасности вилайята Ан-Найнава (так террористы называли свое образование в Ираке). В нем говорится о том, что молодой человек "приговаривается к двадцати ударам плетью за оскорбление и хулу на халифа".

"Мы поругались с одним из игиловцев, он хотел забрать у меня дрель. Во время спора я сказал, что аль-Багдади — агент Ирана, и что за ислам вы исповедуете такой, который разрешает вам убивать безвинных мусульман", — говорит он.

Уже вечером этого дня, рассказывает Ваад, его доставили к шариатскому судье фанатиков. Несколько дней мужчину держали с завязанными глазами, а потом привели в исполнение приговор. Били, уверяет молодой человек, пока он не потерял сознание. После этого его еще месяц держали в тюрьме, пообещав при освобождении отрубить голову, если он еще раз отрицательно выскажется об их главаре.

Тюрьмы для репрессивного аппарата ИГ*

По словам офицера федеральной полиции, боевики ИГ* имели в Мосуле десятки таких тюрем. Как правило, они оборудовались в домах, отнятых фанатиками у мирных жителей; обычных городских тюрем для репрессивного аппарата террористической организации не хватало.

На скамейке у бывшей тюрьмы — хозяина этого дома, семидесятилетний шейх и имам мечети Хазем. Одетый в традиционную арабскую рубаху – дишдаш, с тюбетейкой на голове, седовласый старик говорит, что игиловцы отняли дом только из-за того, что его внук, еще до появления в этом городе ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ)*, собирался пойти на службу в полицию.

"Внуку моему прострелили челюсть, после отобрали дом. Они глупцы, убийцы, преступники. Все, что они смогли сделать против мусульманской религии и мусульман, то они и сделали", — громким срывающимся голосом рассказывает шейх.

© AP Photo/ Felipe Dana Дети играют в поврежденном автомобиле в Мосуле, Ирак

"Русский" командир ИГ* обещал казнить на месте

К разговору присоединяются и другие местные жители. По их словам, во время наступления правительственных сил на Мосул командиром террористов в этом районе стал "выходец из России".

"Он сказал, что он "руси" (арабск, русский)", — прищуриваясь говорит один из мужчин. "Вот на тебя похож, светлые, зеленые глаза и с таким же акцентом говорил на арабском", — вторит другой местный житель.

По их словам, "руси" обладал среди радикалов неограниченной властью. Боевиками в его отряде, рассказывают они, были в основном приезжие из других арабских стран.

"Он мог сказать любому из них: "Взорви себя", и они это беспрекословно исполняли. Мы очень боялись их. Они называли себя мухаджиры, говорили, что приехали для того, чтобы умереть на джихаде", — говорит местный житель Абу Салим.

Во время штурма иракскими военными этого квартала, по словам местных жителей, "русский" командир приказал его жителям держать двери домов открытыми для того, чтобы боевики могли свободно перемещаться между домами. За ослушание пригрозил смертной казнью на месте. Тех же, кто пытался бежать в сторону правительственных сил, говорят они, террористы обвиняли в вероотступничестве, расстреливая и сжигая целыми семьями.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России