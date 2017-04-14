США
14.0414 апреля13:42МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Мосул: тюрьмы ИГ* и "русский" командир террористов

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (538)
13:3114.04.2017
(обновлено: 13:34 14.04.2017)
02441
Дым после авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Aris Messinis

МОСУЛ, 14 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Выгоревшее двухэтажное здание в районе аль-Акидат в западной части Мосула жители старались обходить стороной. Здесь располагалась одна из тюрем террористической группировки "Исламское государство"*. На первом этаже находился кабинет следователя религиозной полиции "Аль-Хисба" и комнаты для охраны. На втором — за железными дверьми — три камеры для задержанных. По словам местных, число заключенных в них горожан иногда превышало пятьдесят человек.

"За что забирали? У кого-то штаны были не той длины, у кого-то жена вышла без никаба, кто-то за курение, кто-то за критику в адрес игиловцев*", — говорит бывший заключенный этой тюрьмы Мухаммед Дауд.

© РИА Новости. Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома на улице Мосула

За критику главаря ИГ* аль-Багдади могли казнит

Любой спор с радикалами, а тем более критика в адрес их главаря Абу Бакра аль-Багдади жителям Мосула могли стоить и жизни. Тридцатилетний горожанин Ваад ан-Нури показывает постановление суда безопасности вилайята Ан-Найнава (так террористы называли свое образование в Ираке). В нем говорится о том, что молодой человек "приговаривается к двадцати ударам плетью за оскорбление и хулу на халифа".

Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Мертвая хватка ИГ* и будни на передовой: как живут в Мосуле

"Мы поругались с одним из игиловцев, он хотел забрать у меня дрель. Во время спора я сказал, что аль-Багдади — агент Ирана, и что за ислам вы исповедуете такой, который разрешает вам убивать безвинных мусульман", — говорит он.

Уже вечером этого дня, рассказывает Ваад, его доставили к шариатскому судье фанатиков. Несколько дней мужчину держали с завязанными глазами, а потом привели в исполнение приговор. Били, уверяет молодой человек, пока он не потерял сознание. После этого его еще месяц держали в тюрьме, пообещав при освобождении отрубить голову, если он еще раз отрицательно выскажется об их главаре.

© РИА Новости. Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Ситуация в Мосуле

Тюрьмы для репрессивного аппарата ИГ*

По словам офицера федеральной полиции, боевики ИГ* имели в Мосуле десятки таких тюрем. Как правило, они оборудовались в домах, отнятых фанатиками у мирных жителей; обычных городских тюрем для репрессивного аппарата террористической организации не хватало.

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo/ Manu Brabo
Иракский спецназ освободил от боевиков ИГ* район Аль-Абар в Мосуле

На скамейке у бывшей тюрьмы — хозяина этого дома, семидесятилетний шейх и имам мечети Хазем. Одетый в традиционную арабскую рубаху – дишдаш, с тюбетейкой на голове, седовласый старик говорит, что игиловцы отняли дом только из-за того, что его внук, еще до появления в этом городе ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ)*, собирался пойти на службу в полицию.

"Внуку моему прострелили челюсть, после отобрали дом. Они глупцы, убийцы, преступники. Все, что они смогли сделать против мусульманской религии и мусульман, то они и сделали", — громким срывающимся голосом рассказывает шейх.

© AP Photo/ Felipe Dana
Дети играют в поврежденном автомобиле в Мосуле, Ирак

"Русский" командир ИГ* обещал казнить на месте

К разговору присоединяются и другие местные жители. По их словам, во время наступления правительственных сил на Мосул командиром террористов в этом районе стал "выходец из России".

Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Иракская разведка сообщила о ликвидации в Мосуле двух командиров ИГ* из РФ

"Он сказал, что он "руси" (арабск, русский)", — прищуриваясь говорит один из мужчин. "Вот на тебя похож, светлые, зеленые глаза и с таким же акцентом говорил на арабском", — вторит другой местный житель.

По их словам, "руси" обладал среди радикалов неограниченной властью. Боевиками в его отряде, рассказывают они, были в основном приезжие из других арабских стран.

"Он мог сказать любому из них: "Взорви себя", и они это беспрекословно исполняли. Мы очень боялись их. Они называли себя мухаджиры, говорили, что приехали для того, чтобы умереть на джихаде", — говорит местный житель Абу Салим.

Во время штурма иракскими военными этого квартала, по словам местных жителей, "русский" командир приказал его жителям держать двери домов открытыми для того, чтобы боевики могли свободно перемещаться между домами. За ослушание пригрозил смертной казнью на месте. Тех же, кто пытался бежать в сторону правительственных сил, говорят они, террористы обвиняли в вероотступничестве, расстреливая и сжигая целыми семьями.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена