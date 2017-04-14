КНДР на фоне роста напряженности пригласила 200 иностранных журналистов

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея пригласила к себе около 200 иностранных журналистов, в том числе из американской телекомпании CNN и агентства AP, а также с японского телеканала NHK, на волне роста напряженности вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна, передало в пятницу южнокорейское агентство Рёнхап.

Журналисты должны прибывать в Пхеньян из Пекина рейсом JS152 северокорейской авиакомпании "Корё" и расселятся в отелях "Корё" и "Янгакто". Для них организованы посещения новостроек и достопримечательностей Пхеньяна, интервью с местными жителями, поездки по КНДР. Ежегодно 15 апреля в этой стране, как главный национальный праздник "День Солнца", отмечается день рождения Ким Ир Сена — первого президента КНДР и деда нынешнего ее лидера Ким Чен Ына.

По данным Рёнхап, в последнее время освещение иностранцами событий в КНДР разрешалось в апреле 2012 года во время испытания ракеты "Кванмёнсон-2"; в 2013 году по случаю 60-летия окончания Корейской войны; в октябре 2015 года по случаю 70-летия Трудовой партии Кореи; в мае 2016 года во время съезда этой партии.

В Сеуле предполагают, что на этот раз журналистам в Пхеньяне покажут военный парад или, возможно, представится возможность освещать испытание новой баллистической ракеты. На параде, как предполагается, будут показаны не только ракеты KN-08 и KN-14, но и ракеты для запусков с подводных лодок — БРПЛ.

С другой стороны, как отмечает агентство Рёнхап, не исключено, что Пхеньян пытается защитить тем самым от себя от удара со стороны США, о котором в последние дни идут разговоры в Японии и Южной Корее. В Японское море вошла ударная группа американских военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон", цель чего пока не ясна. Вместе с тем, агентство уточняет, что приглашения посылались иностранным СМИ в течение месяца. То есть до того, как военные корабли США были развернуты к берегам Кореи.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что возможен любой вариант решения ядерной и ракетной проблем КНДР. Кроме того, американский лидер сообщил посетившему его председателю КНР Си Цзиньпину, что если Пекин не поможет добиться прекращения ядерной и ракетной программ Пхеньяна, то Соединенные Штаты найдут свой способ это сделать и без Китая.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2. Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).