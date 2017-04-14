Ле Пен назвала русских великим европейским народом

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что желание сотрудничать с Россией является нормальным явлением.

"Русские — это великий европейский народ на востоке континента. Со времен Петра Великого они всегда выражали желание участвовать в сообществе европейских народов. Поэтому желание сотрудничать с ними — что-то нормальное", — сказала она.

Кандидат в президенты Франции также заявила о необходимости наладить отношения с РФ так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее".

"Франция находится в противоположном конце континента. С Россией у нас нет никаких исторических споров. Таким образом, мы должны наладить с ней отношения так, чтобы все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее", — заключила Ле Пен.

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