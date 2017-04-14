Ле Пен назвала русских великим европейским народом

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что желание сотрудничать с Россией является нормальным явлением.
Кандидат в президенты Франции также заявила о необходимости наладить отношения с РФ так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее".
"Франция находится в противоположном конце континента. С Россией у нас нет никаких исторических споров. Таким образом, мы должны наладить с ней отношения так, чтобы все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее", — заключила Ле Пен.
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