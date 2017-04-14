В США сотрудница полиции случайно пронесла пистолет на рейс в Тайвань

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сотрудница полиции США случайно пронесла в ручной клади боевой пистолет и патроны к нему через службу безопасности аэропорта Лос-Анджелеса, прилетела с оружием в Тайвань и лишь там обнаружила его в своих вещах, сообщает агентство Рейтер. © Flickr/ My Day На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки

По информации агентства, 43-х летняя офицер полиции Нелл Грант из Калифорнии по прилету сообщила полиции международного аэропорта Тайваня, что из-за невнимательности пронесла в сумке пистолет и шесть пуль. Грант отправили на допрос, где она заявила, что не знает, как у нее получилось пройти досмотр в Лос-Анджелесе.

"Когда она приземлилась на Тайване, она поняла, что у нее с собой пистолет. Она сообщила об этом администрации аэропорта", — говорится в заявлении Авиационного бюро полиции.

По данным агентства, Грант собиралась осуществить транзит через Тайвань по пути в Банкгок, но ей запретили покидать Тайвань и направили к работникам прокуратуры для дальнейшего допроса.