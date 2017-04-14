Во Франции Золушка и Пиноккио заменили на плакатах кандидатов в президенты

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Афиши с героями мультфильмов и забавными "предвыборными обещаниями", вызывающие ассоциации с агитационными плакатами кандидатов в президенты Франции, появились на улицах Парижа.
Выборы президента пройдут во Франции в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.
В минувший понедельник на стендах в Париже были размещены официальные плакаты 11 участников президентской гонки. А уличные художники решили разрядить напряженную предвыборную кампанию. В результате на одном из альтернативных плакатов в центре города появился герой мультсериала South Park Эрик Картман. Он обещает, что "Достанет всех и останется в Елисейском дворце".
На другом плакате изображен удав Каа из мультика про Маугли. В его оформлении угадывается аллюзия на агитационные материалы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, только вместо синей розы — символа ее кампании — тут нарисована синяя змея. "Доверяйте мнееее, голосуйте за меняяяя", — говорит змей.
Cendrillon au pouvoir ça le ferait non??#Elections2017 pic.twitter.com/S5gFB5sNZH— NoZenfantsChéris (@audenozenfants) 12 апреля 2017 г.
Утка-мультимиллионер Скрудж Макдак, глядя на прохожих сквозь пенсне, делает еще одно честное предвыборное заявление. "Никаких ложных обещаний! Я оставлю все себе", — говорит мультяшный скряга.
Привет Фийону
По меньшей мере два плаката содержат намеки на скандал вокруг кандидата в президенты — экс-премьера Франсуа Фийона. На одном из них деревянный мальчик Пиноккио, уверяет, что "сверчок Джимини никогда не был (его — ред.) парламентским помощником".
"Мое платье и туфельки подарил мне друг", — улыбается с другого плаката белокурая Золушка, отсылая зрителя к еще одному скандалу, участником которого стал экс-премьер. Журналисты узнали, что его друг адвокат Робер Буржи подарил Фийону очень дорогие костюмы. Под давлением общественного мнения костюмы пришлось вернуть дарителю.