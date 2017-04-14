Хамид Карзай: США превращают Афганистан в испытательный полигон

КАБУЛ, 14 апр — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал применение США сверхмощной бомбы против боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ), назвав это нарушением суверенитета и попыткой превратить страну в испытательный полигон для вооружений.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

"Эта атака является вопиющим нарушением суверенитета Афганистана, его территории и природы… Она не воплощает борьбу с терроризмом, а является предлогом для США, чтобы превратить территорию нашей страны в испытательный полигон для новых видов оружия массового поражения", — написал Карзай на своей странице в соцсети Facebook.

Карзай призвал жителей страны выразить неприятие действий США на ее территории.

Министерство обороны Афганистана заявило в пятницу, что в результате атаки были ликвидированы 36 боевиков ИГ. Афганские власти исключают жертвы среди мирного населения.