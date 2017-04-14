Референдум в Турции может вызвать массовые беспорядки, считает политик

АНКАРА, 14 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Агитационная кампания перед конституционным референдумом в Турции 16 апреля разделила общество на две почти равные части, внесло в него напряженность, а итогом голосования могут стать беспорядки в стране, заявил заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эрдал Аксюнгер.
Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.
Референдум расколол общество на две части
Как показывают опросы, велика вероятность того, что голоса на референдуме распределятся почти поровну, в пределах 1-2%, и за них может начаться серьёзная и бескомпромиссная с обеих сторон, что приведет к еще большему осложнению ситуации в стране, заметил политик.
По словам Аксюнгера, если конституционные изменения будут одобрены на референдуме, то и без того слабые связи Турции с ЕС будут полностью разорваны. "Изменения в конституцию не имеют ничего общего с европейскими нормами и регламентами. Никакой демократии в стране не будет. Это будет закрытая экономика, падишах, который скажет: "Я это конфискую" — и конфискует. В страну, где нет демократии, не придут инвесторы", — подчеркнул он.
Переход к президентской системе опасен
Аксюнгер заявил, что ожидает поражения на референдуме сторонников президентской системы.
По его словам, президентской системы в том виде, в которой ее предполагается ввести в Турции, нет ни в одной стране. "У нас также нет подобного опыта. Это очень опасно – переходить на рельсы новой системы, не имея соответствующего опыта, эти эксперименты могут закончиться плачевно. Но даже если бы подобная система работала без сбоев в других странах, это вовсе не значит, что она пригодна для наших условий: ведь Турция имеет свои особенности, свой менталитет, и нельзя её бросать в чуждую ей действительность. Это большой риск", — подчеркнул политик.
"Там проводились военные операции, многие жители покинули свои дома и перебрались к родственникам в другие провинции Турции. Как и кто там будет голосовать и будет ли вообще – большой вопрос. Тамошние избиратели – курды, голосовать они будут против поправок в конституцию, и властям нет смысла переживать за этих избирателей и вообще быть заинтересованными в том, чтобы они проголосовали", — сказал Аксюнгер.
Он добавил, что его партия собирается направить наблюдателей в эти регионы.