Референдум в Турции может вызвать массовые беспорядки, считает политик

АНКАРА, 14 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Агитационная кампания перед конституционным референдумом в Турции 16 апреля разделила общество на две почти равные части, внесло в него напряженность, а итогом голосования могут стать беспорядки в стране, заявил заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эрдал Аксюнгер.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум, на котором граждане выскажут свое мнение о превращении парламентской республики в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Референдум расколол общество на две части

"Этим референдумом страну довели до состояния общественной напряженности. Люди разделились, везде, во всех коллективах, во всех сферах идут яростные споры. Общество напряжено и разобщено, есть два непримиримых лагеря – сторонников и противников президентской системы. В обоих лагерях есть люди, которые готовы выйти на улицу в случае поражения, поэтому любой исход несет потенциальную угрозу беспорядков, которые могут перерасти в крупные неприятности для всей страны", — сказал Аксюнгер журналистам.

Как показывают опросы, велика вероятность того, что голоса на референдуме распределятся почти поровну, в пределах 1-2%, и за них может начаться серьёзная и бескомпромиссная с обеих сторон, что приведет к еще большему осложнению ситуации в стране, заметил политик.

По словам Аксюнгера, если конституционные изменения будут одобрены на референдуме, то и без того слабые связи Турции с ЕС будут полностью разорваны. "Изменения в конституцию не имеют ничего общего с европейскими нормами и регламентами. Никакой демократии в стране не будет. Это будет закрытая экономика, падишах, который скажет: "Я это конфискую" — и конфискует. В страну, где нет демократии, не придут инвесторы", — подчеркнул он.

Переход к президентской системе опасен

Аксюнгер заявил, что ожидает поражения на референдуме сторонников президентской системы.

"Чисто математический подсчёт говорит, что выиграть должны противники конституционных изменений. "За" проголосует правящая партии и её сторонники. Голосовать против будут наша партия, все курды, часть националистической партии и даже какой-то процент членов правящей партии. Полагаю, что 52-53% скажут на референдуме "нет". Хуже всего для нас, если люди, отрицательно относящиеся к изменениям в конституцию, просто не придут на референдум", — сказал он.

По его словам, президентской системы в том виде, в которой ее предполагается ввести в Турции, нет ни в одной стране. "У нас также нет подобного опыта. Это очень опасно – переходить на рельсы новой системы, не имея соответствующего опыта, эти эксперименты могут закончиться плачевно. Но даже если бы подобная система работала без сбоев в других странах, это вовсе не значит, что она пригодна для наших условий: ведь Турция имеет свои особенности, свой менталитет, и нельзя её бросать в чуждую ей действительность. Это большой риск", — подчеркнул политик.

Он отметил, что большого числа международных наблюдателей на референдуме не будет, в то же время около восьми тысяч участков для голосования находятся в зоне риска на востоке и юго-востоке страны, где действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).

"Там проводились военные операции, многие жители покинули свои дома и перебрались к родственникам в другие провинции Турции. Как и кто там будет голосовать и будет ли вообще – большой вопрос. Тамошние избиратели – курды, голосовать они будут против поправок в конституцию, и властям нет смысла переживать за этих избирателей и вообще быть заинтересованными в том, чтобы они проголосовали", — сказал Аксюнгер.

Он добавил, что его партия собирается направить наблюдателей в эти регионы.