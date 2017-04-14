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В мире

Референдум в Турции может вызвать массовые беспорядки, считает политик

12:4614.04.2017
01900
Турецкие флаги. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Агитационная кампания перед конституционным референдумом в Турции 16 апреля разделила общество на две почти равные части, внесло в него напряженность, а итогом голосования могут стать беспорядки в стране, заявил заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эрдал Аксюнгер.

Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
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Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум, на котором граждане выскажут свое мнение о превращении парламентской республики в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Референдум расколол общество на две части

Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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"Этим референдумом страну довели до состояния общественной напряженности. Люди разделились, везде, во всех коллективах, во всех сферах идут яростные споры. Общество напряжено и разобщено, есть два непримиримых лагеря – сторонников и противников президентской системы. В обоих лагерях есть люди, которые готовы выйти на улицу в случае поражения, поэтому любой исход несет потенциальную угрозу беспорядков, которые могут перерасти в крупные неприятности для всей страны", — сказал Аксюнгер журналистам.

Как показывают опросы, велика вероятность того, что голоса на референдуме распределятся почти поровну, в пределах 1-2%, и за них может начаться серьёзная и бескомпромиссная с обеих сторон, что приведет к еще большему осложнению ситуации в стране, заметил политик.

По словам Аксюнгера, если конституционные изменения будут одобрены на референдуме, то и без того слабые связи Турции с ЕС будут полностью разорваны. "Изменения в конституцию не имеют ничего общего с европейскими нормами и регламентами. Никакой демократии в стране не будет. Это будет закрытая экономика, падишах, который скажет: "Я это конфискую" — и конфискует. В страну, где нет демократии, не придут инвесторы", — подчеркнул он.

Переход к президентской системе опасен

Аксюнгер заявил, что ожидает поражения на референдуме сторонников президентской системы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo
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"Чисто математический подсчёт говорит, что выиграть должны противники конституционных изменений. "За" проголосует правящая партии и её сторонники. Голосовать против будут наша партия, все курды, часть националистической партии и даже какой-то процент членов правящей партии. Полагаю, что 52-53% скажут на референдуме "нет". Хуже всего для нас, если люди, отрицательно относящиеся к изменениям в конституцию, просто не придут на референдум", — сказал он.

По его словам, президентской системы в том виде, в которой ее предполагается ввести в Турции, нет ни в одной стране. "У нас также нет подобного опыта. Это очень опасно – переходить на рельсы новой системы, не имея соответствующего опыта, эти эксперименты могут закончиться плачевно. Но даже если бы подобная система работала без сбоев в других странах, это вовсе не значит, что она пригодна для наших условий: ведь Турция имеет свои особенности, свой менталитет, и нельзя её бросать в чуждую ей действительность. Это большой риск", — подчеркнул политик.

Столица Курдистана на севере Ирака. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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Он отметил, что большого числа международных наблюдателей на референдуме не будет, в то же время около восьми тысяч участков для голосования находятся в зоне риска на востоке и юго-востоке страны, где действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).

"Там проводились военные операции, многие жители покинули свои дома и перебрались к родственникам в другие провинции Турции. Как и кто там будет голосовать и будет ли вообще – большой вопрос. Тамошние избиратели – курды, голосовать они будут против поправок в конституцию, и властям нет смысла переживать за этих избирателей и вообще быть заинтересованными в том, чтобы они проголосовали", — сказал Аксюнгер.

Он добавил, что его партия собирается направить наблюдателей в эти регионы.

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