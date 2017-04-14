Француза, пропавшего из дома престарелых, нашли в постели соседки

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Столетнего мужчину, который пропал из дома престарелых во французском департаменте О-де-Сен, нашли спящим в постели соседки, сообщает издание Ouest France.

Инцидент произошел в минувшую среду, но пресса узнала о нем только сейчас.

Пожилой мужчина проживал в доме престарелых вместе с женой. Когда он пропал, руководство заведения обратилось в полицию. Семеро сотрудников правоохранительных органов обыскали учреждение. В итоге пропавшего нашли в кровати одной из 90-летних соседок.

По словам полицейских, "мужчина мирно спал в постели женщины, которая ждала, пока он проснется и уйдет".

Издание не сообщает, какие отношения связывали пожилого человека и "приютившую" его женщину. О том, как встретила известие супруга виновника переполоха, также не сообщается.