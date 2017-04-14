Посол РФ: авианосцы США не помогают разрядке на Корейском полуострове

ПХЕНЬЯН, 14 апр – РИА Новости. Отправка США ударной авианосной группы к берегам Южной Кореи носит провокационный характер и не способствует разрядке на Корейском полуострове, заявил РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Конечно, ежегодные американские учения в этом году носят особенно провокационный характер. То есть на этот раз они реально отрабатывают план захвата Пхеньяна, уничтожения руководства страны, выход на границу с Россией и Китаем, установление административного управления над провинциями Северной Кореи. Естественно, КНДР нервничает. С учетом того, что США подтягивают сюда ударную авианосную группу, на успокоение ситуации это не работает", — заявил посол.

Он обратил внимание, что КНДР в ответ на действия США предупреждает, что их "ударные средства сейчас нацелены на эту авианосную группу".

"То есть они предупреждают, что находятся во всеоружии и готовы ответить. Ситуация бывает сложной каждый год. Но исторический оптимизм заставляет меня сделать предположение, что худшего развития событий не произойдет", — заключил посол.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.