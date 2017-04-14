Йылдырым назвал условие для своего ухода с поста премьера Турции

АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что уйдет в отставку, если конституционные изменения, вынесенные на референдум 16 апреля, приведут к переходу страны на федеративную систему.

"Те, кто уже ничего другого придумать не может, говорят теперь, что Турция в результате референдума откажется от унитарной системы. То есть, будет центральное правительство и множество маленьких правительств: вот главное правительство, а рядом с ним правительство Коньи. Как такое может быть? Если такая (федеративная) система появится, я как глава партии и как премьер-министр сразу же подам в отставку", — сказал на митинге в Анкаре.

Он добавил, что тема перехода на федеративное устройство чувствительна для Турции, имея в виду сепаратизм в населенных курдами регионах на юго-востоке страны.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.