В Москве обеспокоены эскалацией на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кремль с обеспокоенностью наблюдает за эскалацией ситуации на Корейском полуострове, в Москве предостерегают от провокационных шагов в регионе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за эскалацией напряженности на Корейском полуострове, мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем страны от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать обострение ситуации между США и КНДР и взаимный обмен угрозами между странами и на вопрос о том, считают ли в Москве, что РФ необходимо вмешаться в ситуацию на дипломатическом уровне.

"Конечно, Россия достаточно последовательную позицию занимает по нераспространенческому досье, продолжает занимать эту позицию, продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов, в том числе и северокорейского", — сказал Песков.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. США также направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

На прошлой неделе США провели ракетный удар по авиабазе в Сирии, выпустив по ней 59 ракет типа "Томагавк", мотивируя это тем, что с этой базы якобы была проведена бомбардировка с использованием химического оружия, причем США не представили никаких доказательств. Это дало повод для обсуждения вопроса о возможности превентивного удара США по Северной Корее.