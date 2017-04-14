Эксперт: американская супербомба не является самой мощной из неядерных

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Примененная США в Афганистане "мать всех бомб" GBU-43 не является "самым мощным в мире неядерным боеприпасом", на вооружении России стоят аналогичные бомбы с тротиловым эквивалентом превышающим эквивалент GBU-43 в четыре раза, считает российский военный эксперт, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Как отмечали некоторые СМИ, примененная бомба является "самым мощным неядерным боеприпасом в мире".

"Она по количеству взрывчатого вещества порядка восьми с половиной тонн содержит и по тротиловому эквиваленту порядка 10 тонн. Есть бомбы, превосходящие её и по тротиловому эквиваленту и по количеству взрывчатого вещества. Если говорить о тротиловом эквиваленте, то у нас была испытана и есть на вооружении объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ), с тротиловым эквивалентом порядка 40 тонн", — сказал РИА Новости Мураховский.

Он напомнил, что авиационные бомбы с аналогичным тротиловым эквивалентом (порядка девяти тонн) применялись Советским Союзом еще во времена Великой Отечественной Войны.

Радиус поражения американской бомбы на открытой местности соответствует эпицентру взрыва российской. А тяжелые ранения ударная волна от взрыва российской ОДАБ может нанести на расстоянии, в два раза превышающем аналогичное для американской GBU-43.

"А на открытой местности у неё радиус поражения не такой уж и большой – порядка 150-200 метров. А у ОДАБ только эпицентр взрыва как раз 150-200 метров, понятно, что ударная волна далеко за пределами действует. Американская бомба наносит под давлением фронта ударной волны ранение тяжкой степени тяжести в радиусе до километра, а наша – порядка двух с половиной километров", — добавил эксперт.

Он также не согласился со сравнением GBU-43 с ядерными бомбами.

"Это, конечно, никак. У нас наиболее малокалиберный боеприпас ядерный, это, все-таки, 100 тонн, разница в 10 раз", — заключил Мураховский.