Клинцевич: использование США супербомбы в Афганистане адресовано России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Использование США супербомбы в Афганистане, как и удары по авиабазе ВС Сирии, адресовано России, американцы хотят заставить ее изменить свою политику, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США в четверг впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

"Применение сверхмощной неядерной бомбы в Афганистане, на мой взгляд, следует рассматривать в контексте общей военно-политической стратегии, которую реализует США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Думаю, что этот факт находится в одном ряду с нанесением ракетного удара по Сирии. По сути, и в том, и в другом случае речь идет о демонстрации своей мощи, и у этих так сказать "показательных выступлений" единственный адресат — Россия", — сказал Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что если США полагают, что подобным образом они как-то смогут подвигнуть Россию изменить свою политику в нужную для них сторону, то "глубоко ошибаются".

"Американцам нужно остановиться. Существует большая вероятность, что попытки встроить в этот мрачный ряд еще и Северную Корею приведут к непредсказуемым последствиям", — заявил Клинцевич.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.