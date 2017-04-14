РФ озабочена, что США примут решение об ударах по КНДР без мнения экспертов

ПХЕНЬЯН, 14 апр – РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа по проблеме Корейского полуострова пока не сформирована, РФ озабочена тем, что решение об ударах, аналогичным в Сирии, может приниматься без учета мнения специалистов, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Если господин Трамп послушал бы российского корееведа с сорокалетним стажем, то я бы рекомендовал ему этого (наносить удары — ред.) не делать", — подчеркнул Мацегора.
На прошлой неделе США провели ракетный удар по авиабазе в Сирии, выпустив по ней 59 ракет типа "Томагавк", мотивируя это тем, что с этой базы якобы была проведена бомбардировка с использованием химического оружия, причем США не представили никаких доказательств. Это дало повод для обсуждения вопроса о возможности превентивного удара США по Северной Корее.