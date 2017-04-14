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В мире

Эксперты объяснили применение США "матери бомб" в Афганистане

Сюжет:
Применение США неядерной бомбы в Афганистане (21)
12:0814.04.2017
(обновлено: 12:13 14.04.2017)
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Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Применение Соединенными Штатами в Афганистане мощного авиационного боеприпаса, называемого "матерью всех бомб", направлено на устрашение Ирана и Северной Кореи; эта акция несет мало практической пользы в борьбе с терроризмом, считают опрошенные РИА Новости в пятницу военные эксперты.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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США в четверг впервые применили в боевых условиях неядерную бомбу повышенной мощности GBU-43; целью стали боевики террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Боеприпас массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении ВВС США стоит 15 таких авиабомб. По сообщению агентства "Франс Пресс" со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана, в результате удара бомбы были разрушены ключевые тайники, комплекс туннелей глубокого заложения и ликвидированы 36 боевиков.

Презентация в период обострения

"Президент США Дональд Трамп пытается показать, что при его президентстве появляется новое, более эффективное оружие. И для него не важно, что эта так называемая "мать всех бомб" была испытана в начале двухтысячных годов. Презентация была сделана, прежде всего, для Ирана и Северной Кореи. Лидерам этих государств таким образом дается понять, что их развитая подземная инфраструктура может быть уничтожена американским специальным оружием", — заявил РИА Новости военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules
© Flickr/ US Air Force
Военный эксперт о бомбе GBU-43 в Афганистане: США – "мастера рекламы"

Он добавил, что презентация американской бомбы повышенной мощности прошла именно в период обострения напряженности на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

"В России есть подобное оружие, которое в противовес американскому называют "отцом всех бомб". Только у нас его не рекламируют. Думаю, оно может быть при необходимости применено. Таковой необходимостью может стать задача уничтожения международных террористов, которые находятся в подземных коммуникациях", — заключил Перенджиев.

Оружие прошлого

"Удар американских ВВС "матерью всех бомб" по боевикам "Исламского государства" в Афганистане является очередным актом демонстрации силы, несущим мало практической пользы в борьбе с терроризмом", — полагает бывший начальник вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Он отметил, что эффективность первого боевого применения GBU-43 нельзя назвать высокой. "Это чисто политический шаг, как и удар по Сирии — сейчас идет перетягивание каната, демонстрация силы. Если бы имело место системное применение таких бомб — это одно дело, а так выходит, они просто показали, что у них есть. Толку от этого практически нет, они, что называется, произвели в Афганистане кучу щебенки, да чтобы шуму побольше было", — сказал Ситнов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool
"Удачная миссия": США применили сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане

Он пояснил, что применение подобных авиабомб эффективно при использовании противником казематов и широкой сети подземных укреплений, чего нельзя сказать о боевиках ИГ*, скрывающихся в горах Афганистана.

"Что касается эффекта, который дала эта бомба — это объемно детонирующий взрыв, ничего нового в этом нет, это оружие прошлого. Пришло время высокоточного оружия, самонаводящегося, которое избирательно уничтожает цели", — отметил генерал.

Авиационная бомба с инерциальным и спутниковым наведением GBU-43 — самый мощный боеприпас в неядерном оснащении, стоящий на вооружении ВВС США. Боевая часть GBU-43 весит 8,4 тонны. Первые испытания были проведены в 2003 году. В России авиационная бомба повышенной мощности была испытана в сентябре 2007 года. По данным ряда СМИ, российский "отец всех бомб" считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире. Он легче по сравнению с GBU-43, но благодаря использованию нанотехнологий — в четыре раза мощнее (44 тонны в тротиловом эквиваленте). Носитель российского боеприпаса — стратегический бомбардировщик Ту-160.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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