В Турции задержали пять подозреваемых в подготовке терактов на референдуме

АНКАРА, 14 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Полиция Стамбула задержала пять членов террористической группировки "Исламское государство*, которые предположительно планировали совершить теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает агентство Anadolu в пятницу.
Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.