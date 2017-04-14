Посол России в КНДР не исключил новых пусков ракет Пхеньяном

ПХЕНЬЯН, 14 апр – РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора не исключил возможных новых пусков баллистических ракет или ядерных испытаний со стороны Пхеньяна в ближайшее время.

По словам российского дипломата, в преддверии празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, которое состоится 15 апреля, в северокорейской прессе циркулируют сообщения о "знаменательных событиях".

"Если внимательно читать северокорейскую прессу, то тут даже гадать не надо. Они сами откровенно говорят, что предстоящий славный юбилей мы отметим знаменательными событиями, причем во множественном числе. Какие это будут события, мы вполне можем предположить. Некоторые считают, что выбор есть только из двух возможных событий – либо новые испытания, либо запуск ракеты", — сказал дипломат в ответ на вопрос РИА Новости о возможных провокациях со стороны Пхеньяна в преддверии юбилея.

При этом Мацегора обратил внимание на заявления премьер-министра КНДР, который на церемонии открытия улицы c жилыми небоскребами в центре Пхеньяна на улице Рёмнё заявил, что это событие "само по себе имеет гораздо более мощный потенциал, чем любое ядерное испытание".

"То есть, в принципе, северокорейское руководство резервирует за собой возможность сказать, что открытие улицы и есть то самое "знаменательное событие". Хотя, конечно, есть серьезная вероятность того, что что-то мы еще увидим и услышим", — заключил дипломат.