Ле Пен пообещала в случае победы выслать всех, кто угрожает нацбезопасности

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах во Франции на следующий же день выслать из страны всех, кто представляет угрозу национальной безопасности (со статусом fiche S).France Info.
В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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