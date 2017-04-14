Ле Пен пообещала в случае победы выслать всех, кто угрожает нацбезопасности

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах во Франции на следующий же день выслать из страны всех, кто представляет угрозу национальной безопасности (со статусом fiche S).

"В нашей стране 10 тысяч людей со статусом fiche S, связанных с исламизмом. На следующий день после моего избрания я немедленно вышлю иностранцев со статусом fiche S, которые представляют угрозу для нашей страны", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Info

В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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