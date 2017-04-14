Депутат рассказал, кого США пытаются запугать супербомбой

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон, применив сверхмощную бомбу в Афганистане, тем самым "грозит дубинкой" лидерам стран, которые проводят самостоятельную независимую политику, считает первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов.

США в четверг впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

"Скорее всего, этой неядерной сверхмощной бомбой как дубиной грозят США и их сотоварищи тем лидерам, которые пытаются проводить самостоятельную независимую политику", — сказал Красов РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о законно избранном президенте Сирии Башаре Асаде, который в том числе "эффективно борется с международным терроризмом, несмотря на то давление, которое усиливается со стороны западных стран".

"С другой стороны, это руководство КНДР, которое испытывает оружие, но для того, чтобы показать, что у них есть ответ на возможную военную агрессию со стороны США и Южной Кореи. Это дубинка, которой грозят тем лидерам, тем государствам, которые не вписываются в мироустройство США", — считает Красов.